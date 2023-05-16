比完辣稅仲賺約五成　裕泰苑業主持貨約兩年半　258萬沽開放式

中原地產林溢斌表示，東涌居屋裕泰苑樓齡新，入場門檻低，受到用家垂青。裕泰苑A座高層7室成交，實用面積320平方呎，屬開放式單位，並附設露台，屬同區之中較為罕見。單位於居二市場叫價268萬元，新近以258萬元沽出，折合實用呎價8,063元。

林溢斌指，買家為上車客，已到不同地區睇樓數月，日前首度參觀上址，見裝修新淨，可以節省重新裝修時間及成本，加上景觀開揚，故即時決定買入。

林溢斌指，原業主於2020年12月以149萬元綠表形式一手買入單位，持貨未滿3年轉售，需付10%額外印花稅，涉及約25.8萬元，扣除額外印花稅後帳面仍獲利約83.2萬元，單位期內升值約56%。

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