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【人才清單】港府擴大人才清單至51項專業 6個與金融服務相關（附清單）
宏觀解讀 16:38 2023/05/16
港府最新公布擴大版「人才清單」，由原有13項專業增加至51項，涉及9個行業領域，當中6個與金融服務相關。有關人才清單即時可應用於現行3項入境計劃，即「一般就業政策」、「輸入內地人才計劃」及「優秀人才入境計劃」。
勞工及福利局局長孫玉菡表示，已檢討的人才清單可配合香港吸引人才，申請者仍要符合大學畢業、一定工作年資等要求，強調擴大清單不會放寬相關專業的牌照要求。
陳茂波：人才入境計劃錄得逾6萬宗申請、逾一半已獲批，可見【下一頁】
1）金融服務
- 資產及財富管理合規專才
- 資產及財富管理專才
- 環境、社會及管治（ESG）相關財經專才
- 專項保險專才
- 精算師
- 金融科技專才
2）商業支援
- 環境、社會及管治（ESG）相關專才（財經專才除外）
3）創意產業、藝術文化、表演藝術
- 表演藝術節目經辦人
- 可移動文物修復師
- 出版方面的創意產業專才
- 數碼市場推廣及品牌專家
- 電影方面的創意產業專才
- 表演藝術方面的藝術科技專才
- 音樂方面的創意產業專才
- 數碼娛樂方面的創意產業專才
4）發展及建造
- 建築專才
- 土木工程專才
- 屋宇裝備工程專才
- 機電工程專才
- 屋宇測量專才
- 工料測量專才
- 土地測量專才
- 園境專才
- 城市規劃專才
- 營造師／建造師
- 建築信息模擬經理
5）環境技術服務
- 廢物處理專家／工程師
6）醫療服務
- 醫生
- 牙醫
- 牙齒衞生員
- 護士
- 助產士
- 中醫師
- 藥劑師
- 職業治療師
- 物理治療師
- 醫務化驗師
- 視光師
- 放射技師
- 脊醫
7）創新科技
- 人工智能專家
- 雲端基礎設施專家
- 軟件專家
- 創新及科技專家
- 數據科學家
- 網絡安全專家
8）法律及爭議解決服務
- 爭議解決專才
- 法律專才（爭議解決專才除外）
9）海事服務
- 航運融資專才
- 海事總管
- 造船師
各項專業的詳細工作要求，可見下一頁
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編輯：麥德銘
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