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【人才清單】港府擴大人才清單至51項專業　6個與金融服務相關（附清單）

宏觀解讀 16:38 2023/05/16

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【人才清單】港府擴大人才清單至51項專業　6個與金融服務相關（附清單）

港府最新公布擴大版「人才清單」，由原有13項專業增加至51項，涉及9個行業領域，當中6個與金融服務相關。有關人才清單即時可應用於現行3項入境計劃，即「一般就業政策」、「輸入內地人才計劃」及「優秀人才入境計劃」。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，已檢討的人才清單可配合香港吸引人才，申請者仍要符合大學畢業、一定工作年資等要求，強調擴大清單不會放寬相關專業的牌照要求。

陳茂波：人才入境計劃錄得逾6萬宗申請、逾一半已獲批，可見【下一頁】

1）金融服務

  • 資產及財富管理合規專才
  • 資產及財富管理專才
  • 環境、社會及管治（ESG）相關財經專才
  • 專項保險專才
  • 精算師
  • 金融科技專才

2）商業支援

  • 環境、社會及管治（ESG）相關專才（財經專才除外）

3）創意產業、藝術文化、表演藝術

  • 表演藝術節目經辦人
  • ​可移動文物修復師
  • 出版方面的創意產業專才
  • 數碼市場推廣及品牌專家
  • 電影方面的創意產業專才
  • ​表演藝術方面的藝術科技專才
  • ​音樂方面的創意產業專才
  • 數碼娛樂方面的創意產業專才

4）發展及建造

  • 建築專才
  • ​土木工程專才
  • 屋宇裝備工程專才
  • 機電工程專才
  • 屋宇測量專才
  • ​工料測量專才
  • 土地測量專才
  • 園境專才
  • 城市規劃專才
  • 營造師／建造師
  • 建築信息模擬經理

5）環境技術服務

  • 廢物處理專家／工程師

6）醫療服務

  • 醫生
  • 牙醫
  • 牙齒衞生員
  • 護士
  • 助產士
  • 中醫師
  • 藥劑師
  • 職業治療師
  • 物理治療師
  • 醫務化驗師
  • 視光師
  • 放射技師
  • 脊醫

7）創新科技

  • 人工智能專家
  • 雲端基礎設施專家
  • 軟件專家
  • 創新及科技專家
  • 數據科學家
  • 網絡安全專家

8）法律及爭議解決服務

  • 爭議解決專才
  • 法律專才（爭議解決專才除外）

9）海事服務

  • 航運融資專才
  • 海事總管
  • 造船師

各項專業的詳細工作要求，可見下一頁

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