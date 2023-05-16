▲ 【人才清單】港府擴大人才清單至51項專業 6個與金融服務相關（附清單）

港府最新公布擴大版「人才清單」，由原有13項專業增加至51項，涉及9個行業領域，當中6個與金融服務相關。有關人才清單即時可應用於現行3項入境計劃，即「一般就業政策」、「輸入內地人才計劃」及「優秀人才入境計劃」。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，已檢討的人才清單可配合香港吸引人才，申請者仍要符合大學畢業、一定工作年資等要求，強調擴大清單不會放寬相關專業的牌照要求。

1）金融服務

資產及財富管理合規專才

資產及財富管理專才

環境、社會及管治（ESG）相關財經專才

專項保險專才

精算師

金融科技專才

2）商業支援

環境、社會及管治（ESG）相關專才（財經專才除外）

3）創意產業、藝術文化、表演藝術

表演藝術節目經辦人

​可移動文物修復師

出版方面的創意產業專才

數碼市場推廣及品牌專家

電影方面的創意產業專才

​表演藝術方面的藝術科技專才

​音樂方面的創意產業專才

數碼娛樂方面的創意產業專才

4）發展及建造

建築專才

​土木工程專才

屋宇裝備工程專才

機電工程專才

屋宇測量專才

​工料測量專才

土地測量專才

園境專才

城市規劃專才

營造師／建造師

建築信息模擬經理

5）環境技術服務

廢物處理專家／工程師

6）醫療服務

醫生

牙醫

牙齒衞生員

護士

助產士

中醫師

藥劑師

職業治療師

物理治療師

醫務化驗師

視光師

放射技師

脊醫

7）創新科技

人工智能專家

雲端基礎設施專家

軟件專家

創新及科技專家

數據科學家

網絡安全專家

8）法律及爭議解決服務

爭議解決專才

法律專才（爭議解決專才除外）

9）海事服務

航運融資專才

海事總管

造船師

各項專業的詳細工作要求，可見下一頁

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編輯：麥德銘