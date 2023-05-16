耶倫證實不太可能在6月初之前履行支付義務 違約或帶來全球經濟和金融災難

美國財政部周一（15日）重申，如果不提高債務限額，它預計只能支付美國政府的賬單到6月1日，這增加了對國會共和黨人和白宮在未來幾天達成協議的壓力。

財政部長耶倫Janet Yellen在兩周內給國會的第二封信中證實，它們將不太可能在6月初之前履行所有美國政府的支付義務，從而引發美國有史以來的首次違約。她說，債務上限可能在6月1日之前變得具有約束力。

新的日期反映了自耶倫5月1日告訴國會財政部可能在6月初耗盡支付政府賬單的現金，並有可能早在6月1日就耗盡的收入和付款的進一步數據。這是在美國總統拜登Joe Biden預計與眾議院議長麥卡錫Kevin McCarthy進行會談的前一天，也是在總統周三（17日）開始的海外訪問之前。

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耶倫在今天的信中說，財政部用盡非常措施的實際日期可能比這些估計晚幾天或幾週，這與5月1日的信相比有所改變，當時信中只警告是幾周後。她說，隨著更多信息的出現，她將在下周向國會提供額外的資料。

拜登周三將前往日本參加七國集團（G7）領導人峰會，然後前往澳洲，這次旅行將需要大約一周時間。麥卡錫周一表示，工作人員在周末的馬拉松式會談沒有任何進展。

耶倫多次警告說，如果國會不提高31.4萬億美元的聯邦債務限額，可能會引發一場 「憲法危機」，並將給美國和全球經濟帶來一場「經濟和金融災難」。

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無黨派的國會預算辦公室(CBO)上周表示，如果不提高債務上限，美國在6月的前兩週內面臨著拖欠支付義務的 「重大風險」，整個5月的支付操作都不確定。包括國會預算辦公室在內的一些分析人士認為，如果財政部能夠獲得6月15日的季度稅款和6月30日的新借貸措施，就可以持續到8月而不發生違約。

耶倫在周一的信中敦促盡快採取行動。她指：「我們從過去的債限僵局中了解到，等到最後一刻才暫停或提高債限會對企業和消費者信心造成嚴重傷害，提高納稅人的短期借款成本，並對美國的信用評級產生負面影響。」，又稱，財政部對6月初到期的證券的借貸成本已經大幅增加。

另外，耶倫認為如果國會不能提高債務限額，這將給美國家庭帶來嚴重困難，損害美國的全球領導地位，並對他們捍衛國家安全利益的能力提出質疑。

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記者：張瑋婷