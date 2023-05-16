【MINISO】 名創優品上季純利大增3.8倍 創歷史新高 股價一度飆近一成

名創優品（09896）中午公布截至3月底止季度業績，利潤大增3.8倍。股價今早（16日）高開3.3%，早段曾高見36.5元，最多升近一成，惟升幅很快隨大市收窄，收報34.05元，升2.6%。

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名創優品公布，上季總營收29.5億元（人民幣，下同），按年升26.2%；股東應佔利潤4.7億元，按年升3.8倍，每股盈利0.37元。經調整淨利潤為4.8億元，按年大增3.4倍，創歷史新高。得益於品牌戰略升級與海外業務高增長，上季整體毛利率較去年同期上漲9.1個百分點，達39.3%；調整後淨利潤率16.4%，增11.7個百分點。

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期內，來自中國的收入為21.5億元，按年升18.1%；而來自海外市場的收入為8億元，按年增長54.6%。截至3月底，名創優品門店數量為5,514家，按年增長401家，按季增長74家。當中，中國門店數量為3,383家，按年增186家，按季增58家。

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記者：郭秀慧