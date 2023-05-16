【OPPO撤出德國】中國手機品牌OPPO德國官網清空　或暫時撤出德國市場

▲ 早前有傳聞指中國手機品牌OPPO將撤出歐洲市場，近日就有外媒發現，OPPO德國官方網站資料已清空，懷疑已將業務暫時撤出德國。

環球智能電話競爭激烈，早前有傳聞指中國手機品牌OPPO將撤出歐洲市場，近日就有外媒發現，OPPO德國官方網站資料已清空，懷疑已將業務暫時撤出德國。

根據外媒gsmarena報道指，雖然OPPO德國官網仍然存在，並沒有完全關閉或移除，但網站只剩下品牌作為歐洲冠軍聯賽贊助商的廣告，以及一段文字，表示網站現時沒有任何產品資訊，部分產品與Reno 8系列及Find N2 Flip亦不會在德國上市。售後服務Q&A中，OPPO亦向用戶表示，可以不受限制地繼續使用OPPO的產品，公司會提供支援，手機亦可以獲得所有未來的更新。

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外媒引述消息指，OPPO撤出德國只是第一步，早前亦有傳OPPO將於6月底撤出法國市場，該兩大市場是歐盟中人口最多的國家。

有指，OPPO撤出歐洲市場，是因為與OPPO和同屬步步高集團旗下的OnePlus被Nokia起訴侵權，對方要求法庭頒令禁售涉事產品有關，早前亦有消息指，OnePlus亦會撤出歐洲市場，但官方就否認。

責任編輯：李彥煒

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