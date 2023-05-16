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【吸引人才】政府公布擴大人才清單　由原有13項增至51項

理財智慧 18:42 2023/05/16

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政府今日公布，人才清單涵蓋的專業由原有13項增加至51項，並即時應用於優秀人才入境計劃、一般就業政策和輸入內地人才計劃，以吸引更多高質素人才來港，滿足香港發展需要。

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更新的清單涵蓋9個行業領域，分別為商業支援；創意產業、藝術文化、表演藝術；發展及建造；環境技術服務；金融服務；醫療服務；創新科技；法律及爭議解決服務；以及海事服務。

更新的清單、各項專業的詳細說明和應用於人才入境計劃的指引已上載至專題網站香港人才服務窗口網上平台。有意提交入境計劃申請的人士可到入境事務處電子申請平台提交網上申請。

【便利市民】瑪麗、將軍澳醫院下周一推出送藥服務 劃一收費65元【見下頁

    點擊圖片放大
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    +6

去年施政報告宣布政府會更新清單，以反映不同領域專業及技術人才最新的短缺情況。

同場加映：【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

青姐話
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撰文 : 陳楚琨

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