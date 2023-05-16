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【騰訊音樂1698】騰訊音樂1698首季純利升88.5%至11.48億元人民幣 在線音樂服務收入按年升33.8%

股樓投資 20:29 2023/05/16

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騰訊音樂(01698)公布，截至今年3月底止首季業績，純利11.48億元人民幣，按年升88.5%；每股普通股盈利0.37元，每股美國存託股份盈利0.74元；非國際財務報告準則純利達14.11億元，按年升近57%。

首季度收入為70.04億元，按年升5.4%。當中在線音樂服務收入為35.01億元，按年升33.8%。社交娛樂服務及其他服務收入達35.03億元，按年跌13%。

 

【比亞迪 1211】 比亞迪繼續大幅領先 4月新能源車銷量增近1倍【見下頁

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騰訊音樂娛樂集團執行董事長彭迦信表示，期內在線音樂付費率創歷史新高，單個付費用戶月均收入亦連續四個季度穩步提升，未來將深化與頂級唱片公司和藝人的合作，不斷充實行業領先的音樂內容庫，並拓展更多元的垂類音樂內容。

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記者：張以正

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