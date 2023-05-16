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南韓咖啡店告示引爭議 明言不接待長者客人

環球社會熱點 16:21 2023/05/16

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南韓人口老年化問題嚴重，長者人口持續增加。當地一間咖啡店因列明拒絕接待長者客人而引起爭議，有專家指情況反映世代之間衝突加劇。

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南韓媒體指出，近日有網民上傳一間位於住宅區的咖啡店告示，列明店方禁止長者客人，同時另一告示則寫明歡迎導盲犬。網民指不清楚店家意圖，擔心父母會如何看待告示。

一名82歲朴姓長者表示，現時感到年長族群不受社會歡迎，即使是餐廳亦如此。他指當自己身處年輕人眾多的地方，會感到有不適。

62歲李姓便利店主亦指出，確實有長者客人無緣無故發脾氣，但不等同所有長者應該被拒絕進入咖啡店。梨花女子大學社會福利榮譽教授Kim Mi-hye認為，限制長者活動有害他們健康，反而最終可能加重社會負擔。

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惟有商家持反對意見，27歲申姓咖啡店店主表示，曾經遇過5名長者客人只點兩杯飲品，而且部分長者有時說話亦比較大聲。但他亦強調長者客人非惡劣，只是部分有時難應對。

專家認為，事件反映Y世代（millennials，即1980年代至1996年出生人士）及Z世代（Gen Z，1996年後出生）與年長世代之間衝突持續加劇。

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責任編輯：吳漢培

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