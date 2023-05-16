【紐元定存】紐元短存息最高13.9厘 花旗料新西蘭下周加息0.25厘

▲ 花旗料下周三新西蘭加息四分一厘。

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新西蘭將於下周三（5月24日）議息，花旗的專家料紐央行的加息幅度將放緩至只加四分一厘，令政策利率加至5.5厘，今輪加息周期便會暫停。回顧紐國自2021年10月加息以來，已連續加11次，累升5厘，令目標利率現為5.25厘。花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，花旗分析員預期，今次新西蘭央行或加息25點子，至5.5厘便暫停加息周期。

綜觀商品貨幣，花旗依然最看好澳元。廖嘉豪解釋，下半年中國經濟或加快復甦，有機會提升對澳洲主要出口商品的需求，令澳洲或可避過經濟衰退，對澳元有利。

花旗料紐元滙價長期目標為0.67

展望澳紐加幣的前景，廖嘉豪預期，未來3個月澳元兌美元見0.7，半年到1年上試0.71，兩年長期目標挑戰0.76；紐元於3個月、半年及1年料為0.63，長期目標為0.67；加元同期依次報1.31，長線目標1.25。

商品貨幣的走向亦繫於美元，廖嘉豪補充，聯儲局的加息周期或已到達尾聲，今年第4季可能減息；且料3個月內美滙指數跌破百，見99.04，未來半年到1年再下試96.06，但兩年長期目標93.48。

另方面，踏入第2季，紐元定期存款罕現持續加息戰，5間大小行迎戰，包括大眾銀行等。單以5月開局計，星展累升3個月年息1.3厘至3.3厘；工銀亞洲上調1年期息率0.3厘至3.9厘。而早自4月集友勁加7天年息兩厘，新息率至12厘；中銀香港 （02388） 也大幅上調1個月年息1.5厘至3.5厘。可是，本周華僑永亨及花旗卻減息。

高息榜：

7天年息：

恒生 （00011） 13.9厘

滙豐（HSBC）、中銀香港及渣打香港 （02888） 13厘

集友12厘

富邦11.88厘

星展10.5厘

南商10厘

其他短中長息：

1個月： 花旗5厘

花旗5厘 3個月： 星展及大眾銀行3.3厘

星展及大眾銀行3.3厘 6個月： 工銀亞洲3.5厘

工銀亞洲3.5厘 1年：工銀亞洲3.9厘

紐元今天（16日）報0.62，短期操作方面，華僑永亨經濟師姜靜估計，未來兩周纽元兌美元報0.61至0.628；兌港元的支持位在4.83、阻力區在4.92。

姜靜補充，市場擔心中美經濟疲弱，以及美國債務上限爭拗等，避險資金湧入美元，令美滙指數重上102的一個月高位，累紐元大幅回調。再者，紐儲行調查顯示，紐國第二季通脹預期由3.3%大降至2.79%，打壓紐元；本周四（18日）當地公佈財政預算，投資者關注會否提供抗衡CPl的指引。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪