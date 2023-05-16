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【大行點睇】施羅德：新興市場通脹放緩 央行今年或轉向減息

股樓投資 16:52 2023/05/16

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全球經濟情勢的變化對新興市場通脹產生了重要影響。施羅德資深新興市場經濟師David Rees指出，隨著消費物價指數回落，新興市場通脹正在出乎意料地下行。能源價格下跌是目前對總體通脹下跌發揮重要作用的因素。食品通脹將大幅下跌，這或會導致整體通脹率大幅下跌。此外，核心通脹已見頂，並將於未來數月逐漸回落。

David Rees認為，新興市場央行可能於2023年稍後時間轉向減息。隨著通脹下跌及經濟增長放緩，央行應該維持審慎態度，以待確認通脹是否將於未來數月下跌。然而，大多數央行現已暫停激進加息週期。若經濟增長面臨短期下行風險的擔憂成真，市場注意力或會很快轉向提振低迷的經濟活動。

新興市場通脹走勢：

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施羅德的資料顯示，新興市場通脹可能會在未來數月內出現更多的下行趨勢，但也存在一些風險因素。例如，中國需求可能會在當地經濟重啟時升溫，這可能會導致油價上漲，令能源通脹再度升溫。若發生上述情況，那將是正值石油輸出國組織+聯盟(OPEC+)減產及地緣政治局勢緊張之時。施羅德在2023年第一季度的預測中已在商品價格上升情景下開始追踪這項風險。

總體而言，新興市場通脹正在出現下行趨勢，但央行仍應以審慎態度應對。隨著全球經濟情勢的變化，風險因素仍然存在，央行應該密切關注通脹和經濟增長的動態，以便在必要時調整政策。

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記者：李兆明

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