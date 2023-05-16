▲ 【互聯互通】梁鳳儀：與內地探討房託基金納滬深港通可行性

證監會行政總裁梁鳳儀今日出席香港房託基金協會活動時表示，證監會與內地監管機構持續探討將房託基金（REITs）和中國房託基金（C-REITs）納入互聯互通機制的可行性。梁鳳儀指出，香港房託業界一直期望將房託基金納入滬深港通之內，隨內地2021年引入C-REITs，當地房託市場不斷完善，認為長遠可提高兩地市場聯通。

香港目前有11家房託基金在港交所掛牌，總市值規模接近2000億元。當中規模最大的領展 （00823） 雖然已是恒生指數成份股，但依然不在港股通投資範圍之內。

她續指，C-REITs快速發展的同時，香港房託基金依然具有競爭力，例香港沒有限制物業種類和位置，未有限制集資所得用途，而且在香港發行房託基金後，同一發起人可在內地申請推出C-REIT，認為兩地房託市場可互補。梁鳳儀又指，若房託基金的架構相對簡單，最快可在申請後兩個月發出「原則性批准（approval-in-principle）」。

探討REIT免印花稅、公司形式成立等議題

其他未來發展方面，梁鳳儀稱，留意到房託業界期望豁免印花稅和提高稅務透明度，因應這涉及港府庫房收入並引伸其他影響，證監會將與相關持份者保持溝通。

她續指，正與港府商討解決目前房託基金欠缺強制要約、私有化規定的情況，認為一旦確立有關法律框架，可令香港房託基金收購合併更加活躍。除此以外，當局正研究容許房託基金在確保投資者保障下，使用「公司」形式成立，而不是強制要求以「信託」形式設立，這將與明年10月正式推出的存託監管牌照關連。

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記者：麥德銘