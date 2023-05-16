  • 26°C
香港時間 : 2023516日 (週二) 16:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國電訊商】Vodafone：未來3年擬裁員1.1萬人、涉全球約12%員工　開市領跌英國富時100

股市 16:14 2023/05/16

分享：

分享：

【英國電訊商】Vodafone：未來3年擬裁員1.1萬人、涉全球約12%員工

英國電訊商Vodafone（英：VOD）宣布，計劃未來3年裁員1.1萬人，料此員工總數約12%，Vodafone行政總裁Margherita Della Valle承認，公司表現還不夠好，將簡化組織，消除內部複雜性以重獲競爭力，並稱會重新分配資源，以提供客戶期望的服務。

Vodafone開市即跌4%，成為富時100指數跌幅最大的成份股，現跌幅收窄至3.4%。

陷入困境的Vodafone股價已跌至20年來的最低點，集團最新宣布，需要削減成本並重組業務，以便與對手競爭並改善數千萬客戶的體驗。

據報意大利及德國工作崗位亦面臨裁員。然而，Della Valle仍未確認英國有多少職位會受到影響。目前Vodafone擁有約1800萬英國移動用戶及超過100萬寬頻用戶，公司正推進與長和 （00001） 旗下3英國合併計劃。

由於德國業務壓力及能源成本上漲，Vodafone截至3月底財年的核心淨利按年下降1.3%至147億歐元，低過公司指引。Vodafone預計，今財年將產生33億歐元自由現金流，低於上財年的48億歐元及分析師預期的36億歐元。

Vodafone表示，歐洲電信市場長期以來網絡投資的資本回報率很低，而且隨著時間推移而惡化。Vodafone今年早些時候已經開始在其主要市場裁員，早前在意大利裁員1,000人，亦有報導稱其計劃在德國裁員約1,300人。

【開市追揸沽】恒指季檢結果出爐怎部署？ 騰訊業績前瞻

開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指季檢結果出爐怎部署？ 騰訊業績前瞻

相關文章：

【長和系】3英國、Vodafone合併案料月內公布、長和午後升近3%　長和為退出英電訊業鋪路？

【長和系】李澤鉅與霍建寧據報親身赴英與官員會面　為3英國與Vodafone合併尋求支持

記者：李哲毅

英股 美股 電訊 電訊商 裁員 長和（00001）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【互聯互通】梁鳳儀：與內地探討房託基金納滬深港通可行性

下一篇文章

【港股市況】科技股撐市、京東升4%　內房下挫、碧桂園跌半成　恒指微升7點、成交僅783.9億（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升26點　阿里美股高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升26點　阿里美股高港1%（不斷更新）
【港股市況】科技股撐市、京東升4%　內房下挫、碧桂園跌半成　恒指微升7點、成交僅783.9億（不斷更新）
【港股市況】科技股撐市、京東升4%　內房下挫、碧桂園跌半成　恒指微升7點、成交僅783.9億（不斷更新）
【大行報告｜9988】阿里巴巴升2%　大摩：軟銀已大致沽清阿里、看好潛在升幅達7成
【大行報告｜9988】阿里巴巴升2%　大摩：軟銀已大致沽清阿里、看好潛在升幅達7成
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【恒指夜期+ADR】夜期收市升226點　美國債限待過關　外資勁買中概股（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升226點　美國債限待過關　外資勁買中概股（不斷更新）
【大行報告｜941】高盛上調三大電訊商目標價　最不看好中移動？股息回報有望逾7厘
【大行報告｜941】高盛上調三大電訊商目標價　最不看好中移動？股息回報有望逾7厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款