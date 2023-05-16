【英國電訊商】Vodafone：未來3年擬裁員1.1萬人、涉全球約12%員工　開市領跌英國富時100

▲ 【英國電訊商】Vodafone：未來3年擬裁員1.1萬人、涉全球約12%員工

英國電訊商Vodafone（英：VOD）宣布，計劃未來3年裁員1.1萬人，料此員工總數約12%，Vodafone行政總裁Margherita Della Valle承認，公司表現還不夠好，將簡化組織，消除內部複雜性以重獲競爭力，並稱會重新分配資源，以提供客戶期望的服務。

Vodafone開市即跌4%，成為富時100指數跌幅最大的成份股，現跌幅收窄至3.4%。

陷入困境的Vodafone股價已跌至20年來的最低點，集團最新宣布，需要削減成本並重組業務，以便與對手競爭並改善數千萬客戶的體驗。

據報意大利及德國工作崗位亦面臨裁員。然而，Della Valle仍未確認英國有多少職位會受到影響。目前Vodafone擁有約1800萬英國移動用戶及超過100萬寬頻用戶，公司正推進與長和 （00001） 旗下3英國合併計劃。

由於德國業務壓力及能源成本上漲，Vodafone截至3月底財年的核心淨利按年下降1.3%至147億歐元，低過公司指引。Vodafone預計，今財年將產生33億歐元自由現金流，低於上財年的48億歐元及分析師預期的36億歐元。

Vodafone表示，歐洲電信市場長期以來網絡投資的資本回報率很低，而且隨著時間推移而惡化。Vodafone今年早些時候已經開始在其主要市場裁員，早前在意大利裁員1,000人，亦有報導稱其計劃在德國裁員約1,300人。

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記者：李哲毅