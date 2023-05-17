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【大行報告】百度9888 AI雲首度實現盈利 中金料新業務利潤釋放進入拐點 維持跑贏行業評級

股樓投資 16:32 2023/05/17

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百度(09888)首季收入超市場預期 3.5%；非通用準則淨利潤超市場預期29%，主要系雲業務首度實現盈，中金發表報告指，文心一言能力持續強化，商業前景可期。該行指，在文心一言內測的一個月內，該模型共完成4次大的技術升級，推理性能提升近10倍。公司目前將文心一言整合到公司所有業務中進行測試，來重塑公司面向企業和消費者的產品和服務。一站式企業級大模型生產平台「文心千帆」有序啟動客戶內測。

截至5月9日參與內測的生態合作夥伴超300家，取得成效的企業內部場景超400個。中金認為，大模型與移動生態、雲、自動駕駛和智能硬件有機結合，有望提升用戶體驗，釋放現有業務的商業化價值；且公司大模型產品具備端到端的工程適配能力，構築競爭壁壘。中金又指，百度首季雲計算首度盈利，新業務利潤釋放進入拐點。

展望第二季度，用戶需求回暖基數效應消除，中金認為雲收入有望重拾增速。由於首季業績超預期，該行分別上調百度全年收入預測和非通用準則淨利潤預測1%和15%至1,387億元人民幣和260億元人民幣，上調明年收入和非通用準則淨利潤1%和11%至1,535億元人民幣和295億元人民幣，維持「跑贏行業」評級，維持美股和港股172.5美元和167.1港元目標價。

 

【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

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記者：張以正

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