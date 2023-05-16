【香港上班族】工作快樂指數稍升　最開心可彈性上班　計劃3個月內去旅行

社會逐漸復常，同時影響職場的需求，但「有工無人做，有人無工做」的情況，似乎仍然繼續。求職平台CTgoodjobs在本年2月透過網上問卷方式，進行了《2023年香港上班族工作快樂指數問卷調查》。調查發現，打工仔的平均工作快樂指數稍升至4.97分，比去年的4.5分高；但平均工作壓力指數仍高達6.88分，與去年6.9分相約，未見明顯改善。

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年輕人最不快樂

所有年齡層上班族的工作快樂指數均較去年上升，當中50歲以上打工仔的工作快樂指數最高，有5.37分。最低分則是23至30歲上班族，工作快樂指數僅4.78分；如以薪酬分類，月薪50,000以上的上班族工作快樂指數最高，有5.74分。最低分是月薪不足10,000的上班族，工作快樂指數僅4.47分。

若以行業分類，最快樂的三個行業依次是保健/美容/健身、製造、人力資源管理/諮詢；而最不快樂的三個行業則是實驗室試驗、貨運代理/物流/速遞/運輸、設計(見圖)。

若以工作地區作分類，最令打工仔滿意的三個上班地點依次是「北區」（5.57分）、「東區」（5.29分）、「大埔區」（5.28分）；而打工仔最不滿意的三個上班地點則是「荃灣區」（4.36分）、「元朗區」（4.50分）、「黃大仙區」（4.67分）。

如何令上班族更快樂？

調查發現，彈性工作安排令員工更快樂，工時越長越不快樂。調查發現，公司有「自行選擇工作時段」（9%）及「在家工作」（11%）安排的上班族，其工作快樂指數分別達5.77分及5.31分。相反，公司沒有任何彈性工作安排的上班族（76%），其工作快樂指數只有4.83分，可見上班族頗重視公司有否提供彈性工作選項。



每周工作時數多於60小時的受訪者（7%），工作快樂指數僅3.67分。而每周工作時數少於40小時的受訪者（12%），工作快樂指數達5.45分。反映工時與上班族工作快樂指數成反比，工時越長，快樂指數越低。下班後，仍需回應工作訊息或電郵的，快樂指數不及「不需回應」的。

值得留意的是，46%上班族因工作壓力失眠。為減壓力，逾半上班族計劃未來三個月旅遊。最受歡迎的目的地為日本（62%）、泰國（27%）及中國內地（21%）。平均預計花5,001至10,000元（29%）、10,001至15,000（26%）。



編輯：梁巧恩



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