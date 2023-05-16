CEO馬斯克指Tesla請人或找新承包商都先得他批准 警告高層要「仔細考慮」

據《路透社》看到的一份電子郵件副本顯示，Tesla公司（TSLA）首席執行官馬斯克Elon Musk表示，除非他親自批准，否則公司不能進行新的招聘，包括承包商。

根據該郵件，馬斯克告訴高管們每周向他發送一份招聘請求清單，同時還警告他們在提交此類請求之前要 「仔細考慮」。在電子郵件中，他說：「在收到我的電子郵件批准之前，任何人都不能加入Tesla，即使是承包商。」

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上個月，Tesla公佈了兩年來最低的季度毛利率，低於市場預期，因為它在包括美國和中國在內的市場上積極降價，以刺激需求並抵禦日益激烈的競爭。

馬斯克上周任命前NBCUniversal廣告主管Linda Yaccarino為Twitter的新CEO，並表示，聘用Yaccarino將使他能夠花更多的時間來經營Tesla。他預計將於週二在德克薩斯州奧斯汀總部舉行的Tesla股東年會上發表講話。

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記者：張瑋婷