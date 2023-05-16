  • 26°C
香港時間 : 2023516日 (週二) 21:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

iMTV＋ 19:30 2023/05/16

分享：

分享：

溫股知新
【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

其他股評時段:

00:45 今日市況
04:40 02318 中國平安
08:29 98888 百度集團
13:58 03988 中國銀行
15:24 三頭馬車
22:42 港股內優外患
29:05 09988 阿里巴巴
29:35 00700 騰訊
30:36 09618 京東集團
35:49 00267 中信股份
39:06 00902 華能國際電力股份
39:55 00916 龍源電力
49:18 01171 兗礦能源
54:00 09926 康方生物
55:12 01801 信達生物
55:28 02269 藥明生物
58:55 03738 阜博集團

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 溫股知新

最新專欄文章 更多

【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏
2023/05/09
【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼
2023/05/02
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼
【溫股知新】負面因素現 好友可以點？
2023/04/25
【溫股知新】負面因素現 好友可以點？
【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲
2023/04/18
【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？
2023/04/11
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？
京東（美：JD） 電力 京東集團—SW（09618） 電力股 中信泰富 阿里巴巴 銀行 騰訊 中國 經濟

上一篇文章

【裝修設計】40萬翻新390呎單位 拆牆改造開放式廚房

下一篇文章

阿里雲免費試用產品增至逾80款 未來將進一步擴大免費試用範圍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【消委會調查】電子點餐標示與實際收費不同惹爭拗　餐牌顯示$228實收$288
【消委會調查】電子點餐標示與實際收費不同惹爭拗　餐牌顯示$228實收$288
【裝修設計】夫婦豪花逾百萬打造「貓貓世界」 4房變2房 打造度假氛圍
【裝修設計】夫婦豪花逾百萬打造「貓貓世界」 4房變2房 打造度假氛圍
【總統大選】土耳其股市一度跌至熔斷 現任總統埃爾多安面臨20年最大挑戰
【總統大選】土耳其股市一度跌至熔斷 現任總統埃爾多安面臨20年最大挑戰
【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
【著數優惠】九龍東皇冠假日酒店自助餐買二送二 午餐低至每位$209
【著數優惠】九龍東皇冠假日酒店自助餐買二送二 午餐低至每位$209
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款