【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

上一篇文章
【裝修設計】40萬翻新390呎單位 拆牆改造開放式廚房
其他股評時段:
00:45 今日市況
04:40 02318 中國平安
08:29 98888 百度集團
13:58 03988 中國銀行
15:24 三頭馬車
22:42 港股內優外患
29:05 09988 阿里巴巴
29:35 00700 騰訊
30:36 09618 京東集團
35:49 00267 中信股份
39:06 00902 華能國際電力股份
39:55 00916 龍源電力
49:18 01171 兗礦能源
54:00 09926 康方生物
55:12 01801 信達生物
55:28 02269 藥明生物
58:55 03738 阜博集團
《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。
【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#iMoney網站: imoneymag.com
#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+
#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription
欄名 : 溫股知新