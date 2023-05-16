嘉湖山莊三房562萬沽　呎價8878元　上車客睇樓半年終入市

受加息因素影響，嘉湖山莊交投緩慢，上半月只錄9宗成交，平均實用呎價約9,867元，日前更有三房單位買賣呎價跌穿9,000元。中原地產文家輝說，嘉湖山莊樂湖居12座低層B室，實用面積633平方呎，三房套房間隔，外望開揚內街景，原叫價580萬元，終以562萬元沽出，累減18萬元，實用呎價低見8,878元，屬屋苑近兩個月來最平呎價成交。

文家輝指，買家為上車客，因家人居於天水圍，所以於同區置業，睇樓半年，心儀嘉湖山莊三房單位間隔實用，加上呎價相對吸引。由於上址附帶雅致裝修，業主亦肯再減價，所以即時落訂成交。

資料顯示，原業主於1998年12月以171萬元買入單位，持貨24年半，現賬面獲利391萬元，物業期內升值約2.3倍。

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