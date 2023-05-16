數據確認中國復甦放緩　人行否認出現通縮風險

中國4月份經濟數據全線遜於預期，由於去年中國各地實施封控措施，經濟活動停頓，低基數效應下全國消費品零售同比跳升18.4%，但弱於預期的21.9%。工業生產及固定投資增長亦弱於預期，突顯中國經濟復甦失速及不平衡的情況。更令投資者憂慮的是，整體失業率跌至5.2%之際，青年失業率卻升至20.4%的高位，顯示解決年青人就業問題將相當棘手。數據確認中國經濟復甦速度在首季後開門紅後正在放緩，投資者對中國經濟前景趨向悲觀，人民幣延續跌勢至6.97水平。

中國經濟復甦速度放緩，人民銀行面臨更大壓力再次降息降準以刺激經濟。人行在第一季度貨幣政策執行報告強調貨幣政策要總量適度，節奏平穩，並同時刪除堅持不搞大水漫灌的表述，分析解讀人行或為政策寬鬆重啟大門。然而，筆者亦留意到人行在報告中否認中國出現通縮風險，並解釋對利率作出決策時相對審慎，留出一定回旋空間，顯示人行並不急於減息以對抗通縮風險，推動寬鬆政策時亦不會去得太盡，第二季度內出現大規模降息降準的機會不大。

責任編輯︰梁浩碩

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