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英國失業率三月上升到3.9% 4月份有薪僱員按月少13.6萬人

環球政經 15:23 2023/05/16

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在截至3月，英國的失業率意外地上升到3.9%，市場認為這是因為更多的人尋求工作，或會緩解英國央行對通貨膨脹壓力的擔憂，接受《路透社》調查的經濟學家曾預計失業率將保持在3.8%。

英鎊兌美元和歐元下跌，投資者重新調整了他們對英國央行在6月召開下一次會議時暫停加息的可能性的看法。利率期貨顯示，暫停加息的可能性約為30%。

國家統計局表示，英國稅務局的臨時數據顯示，4月份有薪僱員總數兩年多來首次下降，比3月份減少了13.6萬人。在截至4月的三個月裡，職位空缺連續第十次下降，創下了自2021年中期以來的最低值。

【青姐話】中特估 有段古

青姐話
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英國央行考慮加息的主要因素是薪資增長，而現在的數據按歷史標準仍然強勁。與去年同期相比，截至3月的三個月，基本工資增長了6.7%，比截至2月的三個月的6.6%增長速度略有加快，經濟學家曾預計基本收入將增長6.8%。增長的動力來自於公共部門員工工資的加速增長，包括獎金在內的年薪增長保持在5.8%

國家統計局經濟統計主任摩根Darren Morgan說，重新工作或尋找工作的人流尤其是由男性推動。然而，由於長期生病而不工作的人數已刷新紀錄。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

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記者：張瑋婷

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