【業績｜百度】百度首季業績勝預期、股價升逾3%　收入增9.6%、經調整純利57.27億人幣（第二版）

▲ 【業績｜百度】百度首季收入增9.6%、經調整純利57.27億人幣 同勝預期

「BAT」百度 （09888） （美：BIDU）周二（16日）收市後率先公布首季業績，期內收入311.44億元（人民幣，下同），按年增9.6%，好過預期的300.08億元；淨利潤58.25億元，去年同期蝕8.85億元，好過預期的賺27.88億元；經調整純利57.27億元，按年增47.6%，好過預期的43.40億元。

百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏稱，上季收入較前季度增速加快，經營利潤率得到改善。百度股價績後高開3.8%，開報129元，成交1.4億元。

經濟復甦帶動旅遊等大增營銷預算

百度上季核心收入為229.98億元，按年增7.6%，其中在線營銷收入為166億元，按年增6%、非在線營銷收入64億元，按年增長 11%；而愛奇藝的收入 為83.49億元，按年增14.7%。

百度上季核心收入增長原因一方面內地經濟復甦，帶動旅遊、商業服務和本地服務等行業大幅增加營銷預算；另一方面也受惠降本增效措施。

文心一言融入所有業務 百度文庫已內測

李彥宏提到，計劃逐步將文心一言融入至所有業務，吸引更廣泛的用戶及客戶，料將有助百度長期、可持續的增長。

百度文庫已內測接入文心一言，推出「百度文庫文檔助手」，15秒就可以為用戶生成一篇文件；文心一言也已全面應用在智能工作平台「如流」中，平均5秒就可以解答一個難題。

近日百度智能雲向企業夥伴展示正在內測全球首個企業級大模型生產平台「文心千帆大模型平台」，據了解，百度提供兩種企業服務：1）以文心一言為核心，提供大模型服務，幫助客戶改造產品和生產流程。2）作為一個大模型生產平台，企業可以基於文心千帆開發自己的專屬大模型。

百度APP DAU增4%

智能駕駛方面，百度首季自動駕駛服務蘿蔔快跑訂單量約為66萬單，按年增長236%。移動生態方面，百度APP 3月的月活躍用戶為6.57億，按年增加4%。

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記者：李哲毅