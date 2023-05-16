【ChatGPT】OpenAI推新ChatGPT版本　下週收費用戶Plus優先測試

▲ 近日OpenAI宣布將推出ChatGPT新版的網頁瀏覽功能，下週開放ChatGPT Plus用戶率先測試。

憑著生成式AI應同ChatGPT一炮而紅的OpenAI，近日OpenAI宣布將推出ChatGPT新版的網頁瀏覽功能，下週開放ChatGPT Plus用戶率先測試。

OpenAI於三月時已宣布推出官方的插件程式（Plugins）以及網頁瀏覽功能，經過近二個月時間，OpenAI終於宣布，下周向所有ChatGPT Plus（付費訂閱）用戶開放該兩項功能測試。

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ChatGPT新功能將包括：

網頁瀏覽（Web browsing）ChatGPT全新功能和版本，可以網頁瀏覽的方式，讓AI回答近期的時事相關話題，突破過去的數據庫只停留在2021年的問題。

插件（Plugins）工具，可以啟用超過70多款插件工具。

插件工具方面，OpenAI表示當用戶啟用Beta features的「Plugins」功能後，即可看到Plugins選項，然後再於選單中點擊插件商店，可安裝並啟用新的插件。目前在ChatGPT Plus用戶可以使用的70多個插件中，功能就涵蓋網頁建立、影片編輯、數據分析等。

ChatGPT Business服務將推出

回歸OpenAI不久的Tesla前AI主管Andrej Karpathy表示，GPT類模型是一種運行在文字上的新型架構，它不僅可與我們人類交談，也可以與現有的軟件基礎設施「交談」，API是第一步，插件工具是第二步。

此外，OpenAI還在開發新的「ChatGPT Business」訂閱服務，為希望掌控數據的專業人士，以及尋求管理終端用戶的企業使用，並且計劃在未來幾個月內推出該新服務。

責任編輯：李彥煒

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