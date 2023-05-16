  • 26°C
香港時間 : 2023516日 (週二) 16:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ChatGPT】OpenAI推新ChatGPT版本　下週收費用戶Plus優先測試

科技 16:02 2023/05/16

分享：

分享：

近日OpenAI宣布將推出ChatGPT新版的網頁瀏覽功能，下週開放ChatGPT Plus用戶率先測試。

憑著生成式AI應同ChatGPT一炮而紅的OpenAI，近日OpenAI宣布將推出ChatGPT新版的網頁瀏覽功能，下週開放ChatGPT Plus用戶率先測試。

OpenAI於三月時已宣布推出官方的插件程式（Plugins）以及網頁瀏覽功能，經過近二個月時間，OpenAI終於宣布，下周向所有ChatGPT Plus（付費訂閱）用戶開放該兩項功能測試。

【生成式AI】Samsung夥Naver 開發生成式AI芯片　冀挑戰ChatGPT地位

【WhatsApp新功能】WhatsApp新增「對話鎖定」　防止私人對話外洩

ChatGPT新功能將包括：

  • 網頁瀏覽（Web browsing）ChatGPT全新功能和版本，可以網頁瀏覽的方式，讓AI回答近期的時事相關話題，突破過去的數據庫只停留在2021年的問題。
  • 插件（Plugins）工具，可以啟用超過70多款插件工具。

插件工具方面，OpenAI表示當用戶啟用Beta features的「Plugins」功能後，即可看到Plugins選項，然後再於選單中點擊插件商店，可安裝並啟用新的插件。目前在ChatGPT Plus用戶可以使用的70多個插件中，功能就涵蓋網頁建立、影片編輯、數據分析等。

ChatGPT Business服務將推出

回歸OpenAI不久的Tesla前AI主管Andrej Karpathy表示，GPT類模型是一種運行在文字上的新型架構，它不僅可與我們人類交談，也可以與現有的軟件基礎設施「交談」，API是第一步，插件工具是第二步。

此外，OpenAI還在開發新的「ChatGPT Business」訂閱服務，為希望掌控數據的專業人士，以及尋求管理終端用戶的企業使用，並且計劃在未來幾個月內推出該新服務。

責任編輯：李彥煒

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】常換VR遊戲添新鮮感　增會員制吸海外客
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【ChatGPT】研究指：近版半企業憂員工用ChatGPT洩漏公司機密
2023/05/15
【ChatGPT】研究指：近版半企業憂員工用ChatGPT洩漏公司機密
【ChatGPT】錯認成日本首相 河野太郎呼籲小心用AI
2023/05/15
【ChatGPT】錯認成日本首相 河野太郎呼籲小心用AI
【假ChatGPT】大量惡意ChatGPT網站衍生　頁面設計抄足官網　
2023/05/15
【假ChatGPT】大量惡意ChatGPT網站衍生　頁面設計抄足官網　
【生成式AI】Samsung夥Naver 開發生成式AI芯片　冀挑戰ChatGPT地位
今日
【生成式AI】Samsung夥Naver 開發生成式AI芯片　冀挑戰ChatGPT地位

你可能感興趣

【ChatGPT】研究指：近版半企業憂員工用ChatGPT洩漏公司機密
14:39 2023/05/15
【ChatGPT】研究指：近版半企業憂員工用ChatGPT洩漏公司機密
【ChatGPT】錯認成日本首相 河野太郎呼籲小心用AI
15:40 2023/05/15
【ChatGPT】錯認成日本首相 河野太郎呼籲小心用AI
【假ChatGPT】大量惡意ChatGPT網站衍生　頁面設計抄足官網　
17:33 2023/05/15
【假ChatGPT】大量惡意ChatGPT網站衍生　頁面設計抄足官網　
手機Apps 移動裝置 數碼轉型 網絡保安 人工智能 科技產品 軟件 WhatsApp Samsung

下一篇文章

【WhatsApp新功能】WhatsApp新增「對話鎖定」　防止私人對話外洩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【AI機械人】Amazon研新家居機械人系統　以AI技術驅動情境理解功能
【AI機械人】Amazon研新家居機械人系統　以AI技術驅動情境理解功能
【生成式AI】Google用自家開發AI模型　推Google Cloud Security AI Workbench網絡安全方案
【生成式AI】Google用自家開發AI模型　推Google Cloud Security AI Workbench網絡安全方案
【FB】Meta今月底開始　FB Messenger撤出Apple Watch平台
【FB】Meta今月底開始　FB Messenger撤出Apple Watch平台
【ChatGPT】研究指：近版半企業憂員工用ChatGPT洩漏公司機密
【ChatGPT】研究指：近版半企業憂員工用ChatGPT洩漏公司機密
【病人私隱】領康香港OT&P承認遭網絡攻擊　10萬名用戶資料或外洩
【病人私隱】領康香港OT&P承認遭網絡攻擊　10萬名用戶資料或外洩
【假ChatGPT】大量惡意ChatGPT網站衍生　頁面設計抄足官網　
【假ChatGPT】大量惡意ChatGPT網站衍生　頁面設計抄足官網　
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款