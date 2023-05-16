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【港元定存】一年港元定存息最高3.75厘 有望跑贏今年通脹率

15:38 2023/05/16

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定存回報有望跑贏通脹率

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港元拆息又再全線轉升，隔夜息重上超逾4厘，今天（5月16日）有5間銀行調整港元定期存款息，當中4加1減。建行亞洲調升3個月年息0.1厘至4厘的破頂息，須全新或升級至指定理財戶，門檻為100萬元新錢，又或現有指定理財戶斥300萬元新資金，才享4厘。

上商提高3個月或以上年息0.2厘，1年期的新息率報3.18厘；星展全面加息，當中1個月年息勁加0.5厘至2.5厘。反觀，信銀國際全面減，減幅最多是1年期，削0.1厘至3.6厘。而大眾銀行昨減今加，上調兩個月年息0.1厘至重上3厘。

回顧上周共有11間銀行加定存息，以全周計為今年最多業界出手，虛擬銀行富融（Fusion Bank），調升3個月年息0.2厘至3.4厘；單以上周五（12日）計，有4間業界加息，分別為集友、星展、大新 （02356） 及信銀國際；僅工銀亞洲短加長減，半年及1年年息微削0.025厘至3.4厘。

港府料今年整體通脹率為2.9%

此外，港府於上周五公布CPI預測，今年首季本港通脹按年升1.9%；全年基本消費物價通脹率預測維持在2.5%，整體通脹率預測為2.9%，與預算案公布的預測相同。港府指，雖然外圍價格壓力稍為緩和，但本地成本壓力或會隨着經濟復甦而上升；整體而言通脹料會在今年餘下時間上升，惟料大致保持溫和。

市場關注本港經濟加快復甦或推升通脹，幸而綜觀一年港元定期存款息率回報，普遍跑贏今年全年整體通脹預測2.9%，高息王為大眾財務的3.75厘。

另1個月拆息自結束兩連跌，現為4.31厘；隔夜息報4.22厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

通脹 大眾銀行 信銀國際 星展銀行 上海商業銀行 建行亞洲 港元定期存款 定期存款

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