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【騰訊700】騰訊遊戲推進與英偉達等企合作 探索新技術方案

股樓投資 16:22 2023/05/16

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內地媒體報道，騰訊(00700)高級副總裁馬曉軼日前在騰訊遊戲發布會上表示，為持續推動遊戲科技的能力塑造與應用拓寬，在技術層面，騰訊遊戲正做一些新探索，包括推進與英偉達(美：NVDA) 等全球多家頂級廠商深度合作，嘗試將遊戲引擎和工具鏈打造成一個可以跨團隊、跨公司協作的「聯機遊戲」，打造出下一代實時協作技術方案等。至3時半騰訊報344.8元，上升1.1%。

【內房危機】穆迪將中國房地產行業展望 由「負面」上調至「穩定」  詳情請看【下一頁

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【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

馬曉軼指出，隨著各種遊戲技術的跨界應用愈來愈多地湧現，遊戲將有望突破既有產業範疇，迎來全新的「第三次擴容」。他表示，前兩次擴容主要源於計算平台的變遷，從單機到網絡，從個人電腦到移動，用戶數量從數千萬增長到數億，再到數十億，屬於遊戲產業規模的量變。「第三次擴容」則是質變，因遊戲技術正愈來愈廣泛地融入遊戲之外的更多領域，成為一種更為通用的技術體系，這亦意味要跳出「就遊戲討論遊戲」的狹義理解，立足更廣泛的需求，以系統和長線的投入，打造更豐富、更創新的虛擬世界和遊戲體驗，並在此基礎上，持續推動遊戲科技的能力塑造與應用拓寬。

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股
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