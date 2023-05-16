【券商點睇】料產能增長周期到來 看好華虹半導體特色工藝戰略前景

國信證券表示 ，華虹半導體（01347）為國內特色工藝晶圓代工龍頭，看好其專注「8+12」特色工藝戰略的發展前景，預計2023至2025年各年營收分別為25.2億、26.1億及30.8億美元，對應各年1.3、1.1跟0.99倍PB，維持其「買入」評級。華虹半導體周二（16日）收報 26.95元，升幅1.7%。

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該行指出，公司科創板上市即將上會，料新一輪產能增長周期來臨。 上交所官網早前已顯示，上市審核委員會定於周三（17日）召開審議會議，審核華虹半導體首發事項。

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另外， 公司年初與華虹宏力、國家集成電路產業基金II及無錫市實體訂立協議，透過合營公司成立合營企業，從事集成電路及採用65/55nm至40nm工藝的12英寸晶圓的製造及銷售，總投資67億美元。

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責任編輯：鄭昊彤