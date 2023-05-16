【券商點睇】收購醫院具潛在貢獻 海吉亞醫療目標價見72.1元

美銀證券表示，海吉亞醫療（06078）以2.68億元人民幣收購宜興海吉亞醫院89.2%股權，考慮到有關收購的潛在貢獻，將其2023至2025年收入預測上調2%、4%及4%。對公司目標價由70.4元上調至72.1元，重申「買入」評級。海吉亞醫療周二（16日）收報53.65元，升幅1.8%。

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該行報告指，宜興海吉亞醫院前身為宜興市第四人民醫院，為二級甲等綜合醫院，於2021及2022年，該醫院就診人次各約25.5萬及27.4萬人，公司認為是次收購可與在長三角地區的醫院網絡形成協同效應。此外，宜興海吉亞醫院具備容納800張以上床位的充足空間，該行指具有升級為三級醫院的潛力。





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記者：鄭昊彤