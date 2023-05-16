【電力股】內地今年首4個月發電按年增3.4% 電力股造好

國家統計局（國統局）公布數據顯示，內地4月發電6,584億千瓦時，按年增長6.1%，且增速比3月份多1個百分點，日均發電219.5億千瓦時；今年首四個月共發電2.73萬億千瓦時，按年增長3.4%。電力股周二（16日）普遍股價受帶動，至收市升幅在1.6%至5.9%。

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電力股以龍源電力（00916）為首，收報8.85元，升5.9%；華潤電力（00836）收報18.68元，升2.3%；華能國際電力股份（00902）收報4.83元，升1.9%。華電國際電力股份（01071）3.91元，升1.6%



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按國統局數據，4月份火電按年增長11.5%，增速比3月份加快2.4個百分點；核電按年增長5.7%，增速比3月份加快1.1個百分點；風電增速最高，按年增長20.9%，比3月份加快20.7個百分點；水電按年則跌25.9%，降幅比3月份擴大10.4個百分點；太陽能發電由正轉跌3.3%。





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責任編輯：鄭昊彤