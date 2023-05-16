▲ 【中特估】瑞信：外資尚在評估中特估概念 注意新能源汽車銷量或遠遜車廠預期

「中國特色估值（中特估）」成為近期國企股輪流炒升概念，瑞信中國證券研究主管兼中國股票策略主管黃翔於瑞信中國A股投資峰會上表示，「中特估」下板塊輪動太快，國際投資者仍在評估有關概念。他又認為，不單僅從股息率和回購規模來判斷估值高低，要同時留意股本回報率（ROE）等指標來評估企業盈利質素。

近期內地多家車企調低新能源汽車售價，瑞信太區汽車行業證券研究主管王斌指出，不少車企預期今年新能源汽車銷售增長達8成，但該行最新估算今年內地整體新能源汽車整體銷量只增長38%，反映車廠目標過高，令行業價格戰持續。

王斌續指，內地去年新能源汽車佔新車銷售佔比急增至接近30%，當滲透率升至一定水平後，增速將會減慢，將困擾新能源車企增長和股價。

留意企業生成式AI變現能力 投資熱稍退

在人工智能發展方面，瑞信亞太區互聯網證券研究主管方錦聰稱，生成式人工智能的投資熱潮高峰已過，下一步更需要留意企業將功能商業化變現能力，如搜尋引擎能否因引入AI功能而流量提高，遊戲產業能否以技術減低內容成本，辦公室軟件能否藉此新增付費用戶。

他也提到，中國發展生成式AI具不少挑戰，如企業難以購入高端AI芯片，內地對內容監管會增加開發成本，以至內地消費者較海外用家不願意支付費用等。

【開市追揸沽】恒指季檢結果出爐怎部署？ 騰訊業績前瞻

相關文章：

【大行看法】光大伍禮賢：料恒指可挑戰21000關 中字股欠值搏率不宜高追

【特許金融分析師】CFA協會：大改制後考試難度不減 AI將率先淘汰哪一類金融工種？

【2023展望】瑞信黃翔：投資者應將焦點放在內地開關復常 予恒指新目標價、潛在升幅兩成