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美國中情局出俄語廣告 招募俄羅斯人做間諜（有片）

環球社會熱點 15:15 2023/05/16

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美國中情局（CIA）於多個社交平台用俄語刊登招聘廣告，嘗試招募俄羅斯人與CIA合作成為間諜，為美方提供情報。CIA強調，廣告並非要煽動俄羅斯民眾。

白俄總統傳病重 官方出新照圖闢謠 【下一頁】

除了YouTube、Twitter、Instagram及Facebook外，CIA今次特別於深受俄羅斯人歡迎的通訊平台Telegram開設新頻道，並發布招募廣告影片。

影片長約兩分鐘，沒有直接提及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及俄烏戰爭。

影片内容描述俄羅斯官方機構工作的角色聯絡CIA，俄語旁述更形容這個行動可令人有尊嚴地生活。CIA於影片結尾更教導俄羅斯民眾，如何匿名和安全地與CIA聯繫。

G7料再加強制裁俄羅斯 針對能源及貿易 【下一頁】

美媒CNN引述CIA官員指，俄烏戰爭創造歷史性機會，讓俄羅斯民眾主動與CIA接洽，並提供美國需要的情報。

CIA強調並非為煽動俄羅斯人，是針對於敏感領域工作、過往持觀望態度、能獲得有價值情報的俄羅斯民眾。官員指美方理解他們，也比他們想像中更好。

CIA前反情報部門負責人奧爾森 （James Olson）認為，美方可為這批俄羅斯人提供安全保障，他們可完全匿名提供情報，美方也會因應情報價值為他們提供相應回報。

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責任編輯：鄭錦玲

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