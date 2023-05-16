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【WhatsApp新功能】WhatsApp新增「對話鎖定」　防止私人對話外洩

科技 14:33 2023/05/16

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現時同一個WhatsApp帳號有機會由多個用戶共同使用， WhatsApp今日推出「對話鎖定」新功能，可進一步提高安全性，防止私人對話外流。 

對話鎖定功能會從收件匣取出對話串並放到專屬資料夾內，用戶之後可以使用裝置密碼或生物辨識資料，例如指紋解鎖及存取該資料夾。此外，該功能也會在通知中自動隱藏該對話的內容。 

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對於不時需要與家人共用手機的用戶，或是其他人拿著你的電話時剛好收到其他特別對話的情況，該功能將會很實用。

如要鎖定對話，用戶可以點按一對一或群組對話的名稱，然後選擇鎖定選項。如要顯示這些對話，請在收件匣上緩緩往下拉，然後輸入手機密碼或生物辨識資料。未來幾個月內，WhatsApp將會為「對話鎖定」添加更多選項，包括配對裝置鎖定和自訂對話密碼，讓用戶使用與手機現用密碼不同的專屬密碼。

責任編輯：李彥煒

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