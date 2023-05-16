英國凍結入息稅門檻 2027年恐兩成納稅人拖入40%稅率

英國政府今年3月宣布凍結入息稅門檻，智庫財政研究所（Institute for Fiscal Studies，IFS）估計到了2027年，新措施會將兩成納稅人拖入40%稅率，届時多達780萬人需繳交40%稅率。

英倫敦以外地區平均月租近萬 增幅有記錄以來第二高 【下一頁】

財相侯俊偉（Jeremy Hunt）再延長凍結入息稅門檻兩年至2028年，年薪介乎50,271至125,140英鎊（約49.3萬至1,227萬港元）者需繳交40%入息稅率。

IFS估計，2027年有780萬納稅人需繳交40%入息稅率，幾乎是90年代初期的4倍。該智庫更估計到了2027年，約25%的老師及超過12.5%的護士需繳交40%入息稅率。

IFS研究人員形容上述數字反映一場巨變，將是自前財相賀維（Geoffrey Howe）1979年將增值稅（VAT）翻倍以來，最大規模的加稅措施。

英專家促棄用「學債」改稱畢業稅 為大學貸款正名 【下一頁】

保守黨國會議員也敦促侯俊偉減稅。沃金厄姆（Wokingham）選舉下議院議員韋桓德（John Redwood）直言政府徵稅過高，令民眾更抗拒努力工作，或爭取晉升機會。

另一名保守黨議員鍾仕維（David Jones）則批評，政府正利用財政拖累（稅收起徵點加幅與通脹不相符）作為增加收入的手段，直斥此為工黨而非保守黨的伎倆。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲