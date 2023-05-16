【AI應用】逾7成香港手機App企業擬採AI　減少人手出錯+節省成本

▲ 香港無線科技商會主席李勁華（左）提到，今年有73%受訪港企表示將採用AI產品或服務，結果令他感到意外。

人工智能（AI）技術近年已成為兵家必爭之地，企業紛紛投入應用，借助科技的力量來應對市場挑戰。香港智能手機應用程式（App）業界自然不能忽視相關趨勢，有調查就指出，已有73%受訪香港應用程式企業表示，已在或計畫在業務中採用AI技術。其中更有接近7成受訪港企認為，AI可以提升質素及效率、減少人手出錯及節省成本等。

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香港無線科技商會今（16日）公布由香港生產力促進局獨立執行的「香港智能手機應用程式業界調查2022-2023」，探討香港手機應用程式業界發展趨勢，包括使用AI技術的情況。該調查於今年2月至4月期間進行，共訪問了172間智能手機應用程式業務的企業管理階層，其中157間為香港企業。

報告指，目前受訪港企開發的應用程式中，92%為商業或電子商務類型、35%為資訊平台。而其中遊戲類別更由2021年的9%大幅增至27%。報告又提到，近場通訊（NFC）為應用程式最常採用的技術，由2021年的19%升至51%；而人工智能（AI）/機器學習技術則排名第二。

香港無線科技商會主席李勁華（Keith）認為，AI應用的情況將會在未來再加以成長，尤其去年生成式人工智能（Generative AI）技術的在商業市場中誕生，更是加速企業對AI的應用。

他引述報告指出，今年有73%受訪港企表示將採用AI產品或服務，結果令他感到意外

畢竟AI熱潮是今年初才在香港爆發，而調查在2月到4月期間進行，依然有超過7成的港企計畫甚至正在使用，反應速度遠超想像。

他又指在會員聚會期間，也留意到極大部分創科企業正計畫及部署開發AI產品或在業務上使用AI技術，可見這是不可逆轉的趨勢。

9成企業視AI 為支援角色

不過，外界總有不少聲音擔心AI將取代人類，尤其AI技術在企業中加速應用，令不少打工仔相當憂慮。生產力局數碼轉型部總經理陳仲文（Alex）則認為，目前AI的技術仍未能取代人類，而且大部分企業也未有考慮在引入AI後，而減少人手。報告提及，94%受訪企業認為AI在應用程式開發中，仍只是擔任支援角色，協助提升1%24%生產力；同時也有69%受訪港企指，AI可以提升質素及效率、減少人手出錯及節省成本等。

反觀有33%受訪港企表示，會因應AI而增加人手，其中11%更指要增加25%人手或以上，Keith就解釋指，由於AI需要人手去管理/支援、舊團隊未必及時適應及技術還沒有成熟，因此「人」仍是重要元素，

AI需要人力去輸入及操作，（技術）只是協助提升員工及企業的工作效率，目前並不足以取代職位，但未來不排除任何可能性。

他補充指，現時掌握並善用AI的人，才是會取代故步自封的員工。

另外，Alex提醒企業，在使用生成式AI技術時，也要小心處理，避免不正當使用，「要多留意知識產權問題，也要懂得求證真偽，畢竟目前生成式AI技術仍存在偏頗的問題。」同時也要多加留意，避免上載私密資料，否則會造成不堪的後續影響。

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記者：曾曉汶

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