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奧地利火車廣播突現希特拉聲音 大屠殺倖存老婦震驚落淚

環球社會熱點 16:31 2023/05/16

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一輛周日（14日）由奧地利西部城市布雷根茨（Bregenz ）開往首都維也納的列車廣播中，突然出現德國納粹領導人希特拉（Adolf Hitler ）的演講及口號。內容包括「希特拉萬歲」、「勝利萬歲」等，所有乘客均感到震驚。

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在維也納任職拉比的Schlomo Hofmeister表示，事發於約列車抵達維也納前25分鐘，他當時身處車上。他指一開始只是奇怪的音樂、講話片段和笑聲，但突然變成希特拉演講，且聲音更愈來愈大。

Schlomo Hofmeister指，他一開始認為只是錯誤，或是一個糟糕的笑話，但其後感到反感。當時部分乘客驚慌失措，但亦有乘客開始大笑，列車亦未提供解釋，他對情況感到震驚。

鐵路營運商ÖBB周一（15日）表示，有人用複製的鎖匙非法開啟對講機，並透過廣播播放希特拉演講。發言人指已將事件通知警方，目前正在調查，並已從監控中確認2名涉嫌涉事人士。發言人強調，任何越權行為應受到懲罰，非法使用納粹標誌是絕對不能接受的行為。

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奧地利上議院議員David Stögmüller亦在社交平台Twitter發布影片，內容顯示他身處車廂中，對背景傳來的廣播內容面露震驚。他亦在貼文中指，列車工作人員對廣播完全無能為力，要求 ÖBB盡快提交事件報告。

David Stögmüller其後更指，他收到一封電郵，撰文者是一名當時身處車上的男子，當時在他身邊的更是一名集中營倖存的猶太人老婦。男子表示，她聽到廣播時正在哭泣。

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責任編輯：李俊儀

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