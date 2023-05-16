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【投行裁員】摩根士丹利據報擬裁7%亞太投行業務人手　涉及逾40多個工作崗位

股市 14:05 2023/05/16

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【投行裁員】摩根士丹利據報擬裁7%亞太投行業務人手　涉及逾40多個工作崗位

有外電引述消息指，由於中美關係惡化及經濟增長疲軟，抑制交易活動，摩根士丹利（美：MS）正在考慮將亞太投資銀行業務人手裁員7%，當中中國地區受影響最嚴重，

報道引述知情人士透露，大摩或本周開始與受影響的銀行家溝通，涉及40多個工作崗位，包括資本市場部門，其他部門也可能稍微受到影響，並補充，裁員人數仍未最終落實。

今次裁員是大摩今季計劃全球範圍削減約3,000人手的一部分，約佔其員工總數的5%，其中不計及財富管理部門的財務顧問和支援人員。

與大多數競爭對手相比，大摩在香港聘用規模更大的中國團隊，故在交易活動放緩時變得敏感，去年大摩已在亞洲裁減約50 個投資銀行職位，其中很大一部分是專注於中國職位。連續多輪裁員並不多見，過去五年，亞洲地區為大摩淨收入貢獻約 13%，到 2022 年底達到 67 億美元。

報告提到，長期以來看好第二大經濟體中國的全球銀行正試圖縮減規模，儘管認為市場長期機遇太大，不容忽視，隨著世界兩大經濟體之間不斷升級，緊張局勢抑制市場情緒。

投資者也減持對中國股票的押注，有知情人士在 4 月份時表示，美國總統拜登計劃在未來幾週內簽署一項行政命令，限制美國企業對中國經濟關鍵領域的投資。

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編輯：李哲毅

美股 摩根士丹利（Morgan Stanley，美：MS） 財富及資產管理 投資銀行 裁員
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