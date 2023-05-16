馬斯克發內部電郵通知 Tesla請員工必須自己同意

美國富豪馬斯克（Elon Musk）近日被指發出內部電郵，通知旗下電動車公司Tesla的高層，如果需要聘請新員工必須先獲得他的同意。

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多間外國媒體報稱，消息人士指馬斯克周一（15日）發出內部電郵，通知Tesla行政級別人員，每周發送招聘人選名單，並叮囑他們要思考清楚才上報名單。

馬斯克表明，希望更好地了解新僱用人員。他更強調，即使是承包商亦需要得到允許才可以僱用，沒有人可以在獲得自己同意前加入Tesla。

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美媒CNBC指Tesla員工認為，電郵可能是暗示公司可能暫時凍結招聘，亦可能是馬斯克重新把注意力投放在Tesla事務。馬斯克上周五（12日）兌現承諾，公布社交平台Twitter新任CEO人選，NBCUniversal廣告主管Linda Yaccarino。

Tesla將在周二（16日）於德州召開年度股東大會，屆時一眾股東將決定是否批准新舊董事會人員任命，當中包括前Tesla技術總監JB Straubel的加入董事會投票。

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責任編輯：吳漢培