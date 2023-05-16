  • 26°C
香港時間 : 2023516日 (週二) 16:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

馬斯克發內部電郵通知 Tesla請員工必須自己同意

環球社會熱點 14:00 2023/05/16

分享：

分享：

美國富豪馬斯克（Elon Musk）近日被指發出內部電郵，通知旗下電動車公司Tesla的高層，如果需要聘請新員工必須先獲得他的同意。

馬斯克講明唔好信Whatsapp 網民揭程式後台一直秘密收音 【下一頁】

多間外國媒體報稱，消息人士指馬斯克周一（15日）發出內部電郵，通知Tesla行政級別人員，每周發送招聘人選名單，並叮囑他們要思考清楚才上報名單。

馬斯克表明，希望更好地了解新僱用人員。他更強調，即使是承包商亦需要得到允許才可以僱用，沒有人可以在獲得自己同意前加入Tesla。

Twitter擬刪不活躍用戶 馬斯克：「騰空更多帳戶名稱」 【下一頁】

美媒CNBC指Tesla員工認為，電郵可能是暗示公司可能暫時凍結招聘，亦可能是馬斯克重新把注意力投放在Tesla事務。馬斯克上周五（12日）兌現承諾，公布社交平台Twitter新任CEO人選，NBCUniversal廣告主管Linda Yaccarino。

Tesla將在周二（16日）於德州召開年度股東大會，屆時一眾股東將決定是否批准新舊董事會人員任命，當中包括前Tesla技術總監JB Straubel的加入董事會投票。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

Twitter 5月推新功能 允許媒體就單篇文章收費
2023/04/30
Twitter 5月推新功能 允許媒體就單篇文章收費
離世名人Twitter帳戶重現藍剔 引收費疑雲
2023/04/24
離世名人Twitter帳戶重現藍剔 引收費疑雲
Twitter刪舊認證 馬斯克自費幫3名人留「藍剔」
2023/04/21
Twitter刪舊認證 馬斯克自費幫3名人留「藍剔」
NASA力撐試射「星艦」爆炸屬可接受進步
2023/04/21
NASA力撐試射「星艦」爆炸屬可接受進步
美前國師班農狂踩馬斯克 「仲信佢既正傻瓜」
2023/04/19
美前國師班農狂踩馬斯克 「仲信佢既正傻瓜」

你可能感興趣

Twitter 5月推新功能 允許媒體就單篇文章收費
16:17 2023/04/30
Twitter 5月推新功能 允許媒體就單篇文章收費
離世名人Twitter帳戶重現藍剔 引收費疑雲
14:09 2023/04/24
離世名人Twitter帳戶重現藍剔 引收費疑雲
Twitter刪舊認證 馬斯克自費幫3名人留「藍剔」
15:38 2023/04/21
Twitter刪舊認證 馬斯克自費幫3名人留「藍剔」
職位招聘 社交平台 美國 馬斯克 Tesla Twitter

上一篇文章

英國凍結入息稅門檻 2027年恐兩成納稅人拖入40%稅率

下一篇文章

德國足協高層嘲澤連斯基為前演員 承認情緒化刪文致歉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

泰國大選兩大反對黨議席料過半 他信細女料未能當總理（第二版）
泰國大選兩大反對黨議席料過半 他信細女料未能當總理（第二版）
【SATs】英國學能測驗閲讀卷「難到喊」小學生平均34秒答1題
【SATs】英國學能測驗閲讀卷「難到喊」小學生平均34秒答1題
【俄烏戰爭】聯合國冀延長烏糧食出口協議 烏稱巴赫穆特首有進展（持續更新）
【俄烏戰爭】聯合國冀延長烏糧食出口協議 烏稱巴赫穆特首有進展（持續更新）
澳洲最強釘子戶拒2.6億賣樓 佔地面積夠建50棟樓
澳洲最強釘子戶拒2.6億賣樓 佔地面積夠建50棟樓
【英國王室】凱特曬琴技獲讚 為歐洲歌唱大賽打頭陣（有片）
【英國王室】凱特曬琴技獲讚 為歐洲歌唱大賽打頭陣（有片）
多倫多反資本主義咖啡店月底結業 不敵資金問題
多倫多反資本主義咖啡店月底結業 不敵資金問題
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款