英倫敦以外地區平均月租近萬 增幅有記錄以來第二高

英國老牌地產代理公司Hamptons數據顯示，首都倫敦以外地區平均月租首次逾1,000英鎊（約9,819港元），英國租客現時支付較疫情大流行初期時多25%租金。Hamptons警告，由於許多希望轉嫁不斷上漲的成本，租金上漲速度不太可能大幅放緩，或迫使部分租客搬至更便宜或更細的地方。

英專家促棄用「學債」改稱畢業稅 為大學貸款正名 【下一頁】

Hamptons數據顯示，4月份倫敦以外的新出租房屋平均租金上漲至1,002英鎊，較去年同期高7.8%，即72英鎊（約707英鎊）。房地產網站Rightmove 4月底數據亦指，今年首季倫敦以外地區平均租金要價飆升至1,190英鎊（約1.16萬港元）歷史新高。

英國全國4月份平均租金同比上漲11.1%，達1,249英鎊（約1.2萬港元），成有記錄以來全國租金漲幅第二高。整體而言，自疫情開始以來，全國租金上漲25%。

英大臣拒上調退休年齡至68歲 促下屆政府迎難而上 【下一頁】

倫敦租金市場仍超越其他地區，Hamptons指當地年租金增長率達17.2%，遠超通脹率，上月平均月租更首次逾2,200英鎊（約2.16萬港元），令租戶搬家時每年需額外花費3,895英鎊（約3.8萬港元）。Rightmove數據亦指，倫敦租戶4月租金首次逾2,500英鎊（約2.45萬港元）。

外界分析指，租金大幅上漲由房屋嚴重短缺引發，且情況令面臨重壓的家庭百上加斤。有英格蘭地區市長今年曾呼籲，應立法凍結租金並禁止驅逐租客。但有地產行業人士警告，若政府一旦改革法案，禁止業主在未列明租客過錯下驅逐租客，或令租金進一步上漲。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀