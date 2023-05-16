德國足協高層嘲澤連斯基為前演員 承認情緒化刪文致歉

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）訪問德國期間，德國薩克森足球協會副主席溫克勒（Hermann Winkler）疑因不滿澤連斯基到訪導致柏林封路，於社交媒體發文諷刺對方為「前烏克蘭演員」，言論遭網民炮轟。溫克勒刪文致歉，承認他因情緒化發表不當言論。

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澤連斯基周日（14日）與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）會晤。德國當局出於安全考量，柏林市中心多處於澤連斯基到訪期間都封路。

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溫克勒抱怨當地的封路措施，形容這座城市因一位前烏克蘭演員來訪而停擺，更指起碼特雷普托公園（Treptower Park）的蘇聯紀念碑目前仍屹立不倒。

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德國足協發表聲明，批評溫克勒有關澤連斯基的評論難以忍受其令人反感，也不符合德國足協的基本原則，該協會下周會開會商討此事。

溫克勒其後刪除涉事帖文，於Facebook發文表示，他是在非常情緒化的情況下發表相關帖文，為帖文造成的影響致歉。

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責任編輯：鄭錦玲