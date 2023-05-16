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【HSBC滙豐】高盛：滙豐今季內地客保險收入料重返2019年上半年水平

股市 12:46 2023/05/16

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【HSBC滙豐】高盛：滙豐今季內地客保險收入料重返2019年上半年水平

HSBC滙豐 （00005） 昨（15日）在港舉行投資者和分析員研討會，同時對外公布更新亞洲增長前景指引。高盛昨出席研討會後發表報告，指滙豐正受惠西方地區的銀行業動盪，在內地的擴張相當強勁，並看到內地人在香港對保險的興趣不斷上升，預期今季來自內地客的保險收入會重返2019年上半年水平。

報告指，財富管理及個人銀行是亞洲區內最大的業務，滙豐目標未來3至4年內財富收入以高單位數增長。集團在研討會上提到，香港最近的旅客流量是疫前水平的70至80%，而新客開戶量是2019年上半年水平的2倍以上。

盡管滙豐在某些領域（例如亞洲貿易）的地位得到加強，管理層表示有信心在選定的業務領域（如中型市場企業和財富管理領域）進一步提高份額。雖本地業務競爭仍很激烈，但集團指出，該行在過去幾年憑借其國際化的定位，顯得更獨特。

效率提高方面，高盛指，滙豐正在履行其在2021-25財政年度在亞洲投資60億美元的承諾，其中約有30億在中國。集團繼續受益於其過去精簡和削減成本的努力，這已轉化為銀行的儲蓄。

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編輯：胡學能

港股 大行報告 滙豐控股（00005） 保險公司 財富及資產管理 個人銀行 銀行 中國 亞洲 高盛（Goldman Sachs，美：GS）
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