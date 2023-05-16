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【內房危機】花樣年：第二大股東TCL反對重組顧慮不明確　正爭取餘下境內債延期　爆流動性危機後精減7成人手

股市 12:39 2023/05/16

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【內房危機】花樣年：股東TCL反對重組顧慮不明確　正爭取餘下境內債延期　爆流動危機後精減7成人手

停牌超過兩年的內房股花樣年 （01777） 近周宣布，現有債務工具76.44%的持有人已加入重組支持協議，惟第二大股東TCL實業反對花樣年擬議債轉股計劃的條款。花樣年香港公司副總葉倩瑩接受內媒訪問時稱，儘管公司及債權人小組多次嘗試接觸TCL及TCL控股子公司鐘港，但TCL均未同意上述方案，其顧慮或要求並不明確。

葉倩瑩提到，在整個重組方案裡，第一大股東曾寶寶亦將自己的股東貸款作為債轉股部分，另外她也會引入外部新的資金投入到重組計劃裡。葉倩瑩稱，希望持續跟TCL有建設性的溝通，希望可以得到各利益相關者利益最大化的優化方案。

主體信用恢復後 考慮公開市場進行新融資

對於今年內地房地產市場正在緩慢恢復，但是花樣年在債務已經違約的情況下，如何去做新增融資？花樣年集團助理總裁陶豐恬稱，美元債違約後，公司意識到要解決信用問題，所以一直在積極努力地完成境內外的重組，恢復主體信用，其中首要的任務是恢復花樣年境外上市主體的信用，以及境內的公開市場發行債務主體的信用。

陶豐恬提到，在國內外信用主體恢復的情況下，涉及項目端債務的盤活和新增融資。在主體信用恢復完成之後，會進一步考慮在公開市場上來進行增量融資。

境內債爭取延期 金融機構支持存量項目開發貸

問及目前花樣年境內債及其他債務情況，陶豐恬稱，對於境內債，公司已成立了專項小組在和境內債權人進行積極有效的溝通，今年5月4日兩項境內公募債通過延期，還款期限最長延長到2028年的6月30日，極大地給境內運營爭取了更長的時間。陶豐恬補充，剩餘的三項公募債，也在積極爭取長時間有效的展期，也給境內運營爭取更久的時間。

金融機構的貸款方面，陶豐恬稱，在央行16條的支持背景下，境內的金融機構給予很大支持，在存量的經營性物業貸款以及開發項目開發貸上，都進行有效的展期（即延期），甚至還有金融機構提出「後進先出」的增量資金的支持。

承認風險意識不足 出事後大削7成人手

管理層被問及花樣年突然發生流動性危機後，是否有重新反思事件，陶豐恬稱，當時確實是風險意識不足，2021年上半年國家宏觀調控地產，但是公司還是在「高歌猛進」。

陶豐恬認為，未來花樣年會更專注於產品和服務，以及聚焦在長三角、粵港澳大灣區重點城市，同時在團隊端，自出事以來，公司精減了70%的人員，管理費用下降了80%以上，管理更加扁平化，效率急速提升。

陶豐恬強調，首要任務是全力以赴保交付，今年有2萬套的交付壓力，截至目前，政府為6個項目提供保交付的資金支持，公司則要完成2萬套的交付。

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責任編輯：李哲毅

港股 停牌 宏觀調控 金融機構 花樣年控股（01777） 內地物業 債券
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