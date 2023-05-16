【業績｜MINISO】名創優品全日升3%　上季經調整淨利潤4.8億元人幣創歷史高　按年升近3.4倍

▲ 【業績｜MINISO】名創優品上季經調整淨利潤4.8億元人幣創歷史高 按年升近3.4倍

名創優品（09896 美：MNSO）公布季度業績，名創優品上季公司權益股東應佔利潤4.65億元人民幣，按年升3.8倍，經調整淨利潤為4.8億元人民幣，創歷史高，按年升近3.4倍，經調整淨利潤率增至16.4%，增11.7個百分點。經調整EBITDA為近7.1億元人民幣，升1.6倍，經調整EBITDA利潤率由11.4%升至23.9%。

名創優品績前升3.6%，中午報34.4元；午後升幅收窄，收報34.05元，升2.6%，成交4830萬元。

期內，收入29.5億元人民幣，按年升26.2%。毛利11.6億元人民幣，升64.4%，毛利率由30.2%增至39.3%，經營利潤5.8億元人民幣，升近3.1倍。

來自中國的收入為21.5億元人民幣，按年升18.1%，主要由於名創優品線下門店平均數量按年增5.4%，及門店平均單店收入增長18.9%，令門店收入增25.3%，加上TOP TOY產生的收入增長24.0%。至於海外市場收入增長54.6%至8億元人民幣。

新店開業步伐加快，截至3月底止，名創優品門店數量5514家，當中內地名創優品門店數量按季增58家至3383家，海外門店增16家至2131家。集團指，根據目前情況判斷，有信心能夠超越2023年在中國淨開設250-350家門店的目標。

名創優品首席財務官兼副總裁張靖京表示，展望下一季度，預計在門店業績改善和門店網絡擴張的推動下，收入和盈利能力將繼續強勁的按年增長。

另外，董事會亦宣佈，自2023年5月16日起，李敏信因年齡原因辭任執行董事，以便專注於擔任公司執行副總裁一職。

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責任編輯︰梁浩碩