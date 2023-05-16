【渣打2888】渣打：MOX首季收入大增7倍、將增投資功能　從每名客戶獲多少收入？

▲ MOX首季收入大增7倍 預告增投資功能

渣打集團 （02888） 今明兩日舉行分析員會議，介紹最新亞洲業務表現和目標，同時交代香港虛擬銀行MOX的最新發展，渣打指，MOX至3月底客戶達45.2萬戶，今年首季客戶存款額達11.39億美元，較去年同期增83%，季度收入從去年同期增長約7倍至約1100萬美元。

MOX目前客戶平均年齡為35歲，而30歲以下用戶市場滲透率為21.4%，較30歲至45歲客群滲透率12.4%更高。

渣打續表示，MOX目標2024年收支平穩。今年首季，MOX從每名客戶收到的年度化收入約103美元，而每名客戶年度化服務支出為168美元。

該行預告MOX將增加投資功能，包括港股和美股買賣、收益率增強基金、互惠基金買賣等。

渣打：目標2024年中國在岸、離岸稅前盈利倍增

另外，據渣打演示材料，該行目標於2024年中國在岸和離岸稅前盈利，較2021年的7億美元倍增。

渣打表示，去年中國業務進展良好，在岸收入按年增21%，從新經濟客戶的收入增40%，而且在債券通的市佔率達17%，該行正按計劃從2022年至24年間投資3億美元拓展中國增長和戰略機會。

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記者：麥德銘