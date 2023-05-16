【Apple芯片】Apple Mac電腦配備全新M3芯片　或最快今年底宣布推出

▲ 近日有消息指，最新的M3芯片將於今年底或明年伴隨著新的Mac電腦宣布推出。

無論是AI（人工智能）還是電動車系統，都離不開芯片製造，Apple近年積極開發自家製芯片，近日有消息指，最新的M3芯片將於今年底或明年伴隨著新的Mac電腦宣布推出。

根據《彭博社》資深記者Mark Gurman報道，Apple已經開始對配備M3晶片的下一代Mac測試，使用第三方應用程式工作，以確保與其軟件生態系統是否兼容。

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關於M3的規格，消息指其中一個測試版本具有12核CPU、18核GPU及36 GB記憶體，CPU將由6個處理最密集任務的高性能內核，以及6個用於處理較低功率的核心組合而成。Mark Gurman表示，如果M3 Max的性能升級幅度與M1 Max到M2 Max時類似，將代表Apple的下一代高階MacBook Pro晶片可能配備多達14核心CPU及超過40核心GPU，若再進一步推測，M3 Ultra晶片可能將擁有高達28核CPU，並運行超過80核心GPU，高於M1 Ultra的64核心限制。

當然，要安裝如此多核心的晶芯片，背後有賴3nm芯片製程。Mark Gurman預料，由於首款配備M2晶片的15吋MacBook Air將於今夏上市，同時Apple已在開發配備M3的iMac、高階及入門的MacBook Pro及MacBook Air，M3芯片或於今年底或明年伴隨著新的Mac電腦推出。

責任編輯：李彥煒

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