【英超】阿仙奴主場收官戰票價大插水 一度炒至近50萬

英超球會阿仙奴（Arsenal）一度奪冠呼聲高唱入雲，今季主場最後一戰票價甚至一度炒至5萬英鎊（約49.1萬港元）。但球隊近日表現回落冠軍機會渺茫後，二手票價大幅降低。

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阿仙奴今季長居榜首，有望打破多年以來聯賽冠軍荒，因此不少球迷希望，在今季主場最後一戰親自見證愛隊封王捧盃。5月28日對狼隊（Wolverhampton Wanderers）的二手票在網上甚至高見5萬英鎊一張。

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然而，阿仙奴近來表現明顯下降，過去8場聯賽痛失12分。由一度榜首領先8分，降至現時落後曼城（Manchester City）4分位列聯賽榜次席，今季大有機會再次與聯賽錦標失之交臂。

二手票價因此大幅回落，相同二手票網上如今阿仙奴最後一戰門票只需250英鎊（約2,455港元），比高位時劇減超過99％，高低之間相差逾200倍。不過，按官方售價41.5英鎊而言，現時二手索價250英鎊仍高出不少。

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責任編輯：吳漢培