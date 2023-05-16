▲ 【加密貨幣】幣安創辦人趙長鵬Unfollow馬斯克 去年曾助對方收購Twitter

加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬CZ 近日被發現其個人Twitter 取消追蹤Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk），引起市場各種猜測。

去年10月馬斯克收購Twitter時，幣安有份參與收購的股權融資承諾，投入5億美元，隨著Unfollow 事件發酵，幣安發言人據報回應稱，5億美元投資承諾不變，但拒絕就此事發表評論。

幣圈KOL Lucra在Twitter猜測，趙長鵬取消追蹤馬斯克事件或與Twitter近期選擇與 eToro 合作而不是幣安有關，「因為 Elon 邀請了@eToroUS成為 Twitter 的加密貨幣交易所而不是 Binance，儘管CZ幫助資助了他對 Twitter 的收購」。

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編輯：李哲毅