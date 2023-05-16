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【生成式AI】Samsung夥Naver 開發生成式AI芯片　冀挑戰ChatGPT地位

科技 11:37 2023/05/16

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韓國兩大科技巨頭Samsung與Naver已宣布合作，將共同研發企業用的生成式AI及芯片，預料兩大科企將加入環球AI軍備戰團，或與OpenAI的ChatGPT一較高下。

生成式AI應用如ChatGPT風靡全球，掀起了AI軍備競賽，韓國兩大科技巨頭Samsung與Naver已宣布合作，將共同研發企業用的生成式AI及芯片，預料兩大科企將加入環球AI軍備戰團，或與OpenAI的ChatGPT一較高下。

按《韓國經濟新聞》報道，根據雙方的AI合作協議，韓國最大搜尋引擎企業Naver將從Samsung獲得半導體相關數據以建立生成式AI，再由Samsung進一步強化該AI工具。媒體引述知情人士稱，一旦開發成功，該AI工具可支援韓語並供應予三星電子設備解決方案（DS）部門使用，當中包括其半導體業務。實際測試後，Samsung計劃會將該工具的使用範圍擴大到公司其他業務，包括負責智能電話及家電業務的設備體驗（DX）部門。

【生成式AI】Google用自家開發AI模型　推Google Cloud Security AI Workbench網絡安全方案

【假ChatGPT】大量惡意ChatGPT網站衍生　頁面設計抄足官網　

報道亦指出，透過與Naver合作，Samsung將獲得一款內部AI工具，可在提高公司生產力的同時，減低使用其他平台帶來的泄露商業機密的風險。

Samsung和Naver亦計劃於今年下半年推出AI芯片，與NVIDIA等企業競爭。開發完成後，Naver人工智能平台將取代目前使用的NVIDIA芯片。

責任編輯：李彥煒

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