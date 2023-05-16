▲ 【對沖基金名宿】阿克曼旗艦潘興廣場首季掃入11億美元Alphabet

最新披露文件顯示，億萬富豪阿克曼（Bill Ackman）旗下美國對沖基金潘興廣場（Pershing Square）首季增持11億美元的Google 母企Alphabet（美：GOOGL）。截至首季末，阿克曼對沖基金Pershing Square持有Alphabet的810萬股C股及220萬股A​股。

截至5月9日，Pershing Square投資組合年以來上漲3.6%，阿克曼曾暗示此前未具名的新持倉對業績產生積極影響。而Alphabet A股今年上漲約 32%。

今次是阿克曼自2022年1月宣布押注串流媒體服務 Netflix（美：NFLX）並在幾個月後退出以來進行的第一筆重大新投資。

阿克曼以激進投資著稱，但去年3月他宣布，將會轉為更安靜的幕後投資方式。Pershing Square管理155 億美元，2019、2020及2021年回報率分別達58.1%、70.2%及 26.9%，其後在2022年跌8.8%。

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編輯：李哲毅