▲ 【內房危機】德勤辭任「示範民企」旭輝核數師 曾收匿名告密信

曾被列為「示範民企」的內房股旭輝控股 （00884） 和同系旭輝永升 （01995） 公布，德勤‧關黃陳方會計師行辭任核數師，改為委任上會栢誠為公司核數師。旭輝控股、旭輝永升皆因未能如期在3月底前發布2022年度業績而停牌至今，公司表示，將與新核數師合作，盡快刊發2022年全年業績。

旭輝3月31日時披露，德勤收到匿名信函，質疑旭輝控股與旭輝永升之間的交易，涉及金額約18億元人民幣。即使兩家公司管理層指信陂內容空泛，有關交易符合一般商務條款，但德勤建議旭輝控股和旭輝永升董事會審核委員會獨立調查，確認其商業事實、業務理據和上市規則合規情況。

兩家公司董事會認為，委任另一核數師在切實可行情況盡快完成審計2022年業績，符合公司和股東最佳利益，因而告知德勤有意更換核數師。

德勤則表示，除了以上事項，無法確認是否有任何其他事項須提請股東關注。

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編輯：麥德銘