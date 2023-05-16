美特別檢察官報告 批FBI調查特朗普「通俄門」理據欠妥

美國司法部特別檢察官德拉姆（John Durham）周一（15日）發表長達306頁的報告，指美國聯邦調查局（FBI）處理前總統特朗普（Donald Trump）「通俄門」一案時，於理據欠妥下展開調查，調查期間也反覆出現確認偏見。

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德拉姆於報告提出結論，指FBI在發起調查前未能掌握，特朗普競選團隊涉嫌與俄羅斯勾結的實質證據，但作多次詳盡且代價高昂的聯邦調查以收集證據。

報告指FBI使用原始、未經分析及證實的情報，卻並未採取部分關鍵措施，包括採訪相關證人、審查FBI情報數據庫或該局評估原始情報時的常規標準分析工具。

另外，報告指FBI發起「通俄門」調查，與處理其餘調查事件時存在重大差異。

例如FBI處理特朗普2016年美國大選對手希拉莉（Hillary Clinton）時，希拉莉等調查對象收到FBI針對或成外國勢力邪惡活動目標者的防禦簡報，特朗普卻沒有收到簡報。

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德拉姆批評司法部及FBI未能履行其嚴守法律的重要使命，並指最少部分密切參與調查的人員，存在針對特朗普展開調查的傾向。

FBI發表聲明，指管理層已實施數十項糾正措施以回應審查。聲明又指如FBI於2016年實施改革，本可避免報告中提及的失誤。

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責任編輯：鄭錦玲