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【中國經濟】內地4月份社會消費零售總額按年增18.4%、規模以上工業增加值升5.6%　同遜預期

宏觀解讀 10:46 2023/05/16

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【中國經濟】內地4月份社會消費零售總額按年增18.4%、規模以上工業增加值升5.6%　同遜預期

國家統計局公佈，4月份社會消費品零售總額34910億元（人民幣，下同），按年增長18.4%，低過市場預期升21.9%。；其中除汽車以外的消費品零售額31290億元，增長16.5%。首4個月，社會消費品零售總額149833億元，按年增長8.5%。其中，除汽車以外的消費品零售額135719億元，增長9.0%。

按消費類型分，4月份，商品零售31159億元，按年增長15.9%；餐飲收入3751億元，增長43.8%。首4個月，商品零售133945億元，按年增長7.3%；餐飲收入15888億元，增長19.8%。

另外，國家統計局披露，首4個月份，全國網上零售額44108億元，按年增長12.3%。其中，實物商品網上零售額37164億元，增長10.4%，佔社會消費品零售總額的比重為24.8%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長9.0%、13.5%、9.6%。

4月份規模以上工業增加值低過預期

另外，4月份規模以上工業增加值按年實際增長5.6%，低過預期的10.9%，按月下降0.47%。首4個月，規模以上工業增加值按年增長3.6%。

首4個月固投按年增4.7%

首4個月，全國固定資產投資（不含農戶）147482億元，按年增長4.7%，低過預期的5.5%，按月下降0.64%。其中，民間固定資產投資79570億元，按年增長0.4%。

全國房地產開發投資跌6.2%

首4個月，全國房地產開發投資35514億元，按年下降6.2%；其中，住宅投資27072億元，下降4.9%。首4個月，商品房銷售面積37636萬平方米，按年下降0.4%，其中住宅銷售面積增長2.7%。商品房銷售額39750億元，增長8.8%，其中住宅銷售額增長11.8%。

相關文章：

【中國經濟】中國4月M2升12.5%、增幅略低於預期　人幣存款減少4600億

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編輯：李哲毅

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