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新西蘭旅館火災釀逾10人死 消防部門：十年一遇

環球社會熱點 10:48 2023/05/16

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新西蘭首都威靈頓（Wellington）周一（15日）當地時間上午11時（香港時間上午7時），市中心一間旅館發生火災。事故已造成最少10人死亡，11人失蹤。緊急救援人員從事件一共疏散52人，其中5人需要利用直升機救出，有民眾從3樓跳樓求生。

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截至當地時間周二凌晨4時（香港時間凌晨12時），當局一共派出20輛消防車協助救援，逾90名消防員參與行動。事故造成最少5人需要送院，其中1人情況嚴重，其餘4人則情況穩定，另有15人於現場接受治療。

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消防人員於當地時間周二上午11時表示，所有倖存者都已獲救，不少民眾身穿睡衣逃至街上。威靈頓消防和應急區主管Pyatt形容，是次火警程度為當地十年一遇，情景猶如噩夢。他讚揚消防員表現勇敢，同時亦向遇難者家屬致以慰問。

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從現場拍攝的相片和影片看出，酒店屋頂一度冒出大量濃煙。新西蘭消防和緊急事務國家指揮官Brendon Nally透露，涉事旅館未安裝灑水裝置，指若酒店遵守建築規範，事故後果不會如此嚴重。

據報涉事旅館一共有92間客房，除部分房間正在除蟲外，事發時並無空房。威靈頓市議會表示，當地已經臨時安置逾50人於體育館，並向派發麵包、衣物及衛生用品等。

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責任編輯：李俊儀

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