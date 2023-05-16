【沽注一擲原型】Michael Burry重倉阿里巴巴、京東　其他同行避之則吉？

《沽注一擲（The Big Shot）》主角參考對象、美國對沖基金經理Michael Burry再展現特立獨行一面。Burry旗下對沖基金Scion Asset Management 最新披露，首季再度增持京東（美：JD）、阿里巴巴（美：BABA），兩者佔其美股持倉組合近兩成。

兩大中資科網股在今早港股市場有所反彈，京東 （09618） 升4%，創近兩周新高。阿里巴巴 （09988） 今早輕微造好，最新升0.7%。

Scion Asset Management最新向SEC提交13F季度持倉申報文件顯示，基金連續兩季購入50,000股阿里巴巴美股，最新持股達10萬股，市值約883.4萬美元（約6890萬港元），佔其美股組合9.55%。

另一方面，Michael Burry增持京東的幅度更大，單季淨購入17.5萬股京東美股，持股增至25萬股，市值941.75萬美元（約7345萬港元），佔其美股組合10.26%。

對沖基金同行大舉減持京東

即使獲傳奇投資者加持，在首季中資股表現回軟、中美關係持續緊張下，美國對沖基金整體出售約400萬股京東美股，相當於4510萬美元，為季度基金界減持規模最大的美股之一。

京東年初至今跌幅達35%，阿里巴巴則累跌4%，意味Michael Burry 去年第四季加倉後，目前恐帳面損手。

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記者：麥德銘